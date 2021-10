Steam Deck entra in azione con un gameplay di The Witcher III

Non si sa ancora quando lo Steam Deck uscirà ma almeno, cominciano a uscire nuovi dettagli e soprattutto gameplay su questa portatile che tanto ha fatto discutere. È lo stesso account Twitter di The Witcher che riporta un piccolo video dedicato alla console Valve, con protagonista The Witcher III: Wild Hunt.

Il gameplay purtroppo non è in presa diretta, visto che il focus sembra andare verso la portabilità e la potenza, visto che comunque sembra che il titolo giri fluidamente, senza intoppi e probabilmente al massimo della risoluzione. Del resto Steam Deck ha sicuramente l'hardware per far girare un titolo del 2015, che per quanto esoso possa essere, ha già sei anni sul groppone.

Open a portal into the world and play The Witcher 3: Wild Hunt wherever you go once Steam Deck is out!



Check out the footage of the current-gen version of the game running on Steam Deck ? pic.twitter.com/3IdIC2zGZJ — The Witcher (@witchergame) October 6, 2021

The Witcher III è uno dei capolavori di CD ProjeKt RED prima del pasticcio Cyberpunk 2077 e ancora oggi è comunque un bel vedere. Resta da capire come un action-RPG possa essere giocato con uno schermo molto piccolo, cosa che su Switch ha creato qualche problema. La qualità di rendering superiore comunque, dovrebbe compensare la qualità visiva generale, anche se da Steam Deck ci si aspetta ben altro.