The Witcher ora ha anche un libro di ricette tutte da provare

I fan di The Witcher saranno lieti di sapere che è in lavorazione un libro di cucina con piatti ispirati alla serie di videogiochi. Il ricettario contiene 80 ricette che includono di tutto, da "abbondanti piatti da taverna" a bevande fortificanti.

"Fai un viaggio culinario attraverso il fantastico mondo di The Witcher con ricette gustose e immaginate con cura, ispirate alle vaste ambientazioni, ai personaggi e alla tradizione di The Witcher" si legge nella descrizione. "In questo libro di cucina splendidamente fotografato, Anita Sarna e Karolina Krupecka condividono le loro meticolosamente ricercate e coinvolgenti ricette che offrono ai fan un assaggio dei sapori distinti che un witcher potrebbe assaggiare mentre viaggia per la campagna alla ricerca di mostri da uccidere e monete da guadagnare".

I piatti promettono di "celebrare ingredienti locali e di stagione" dalla mappa culinaria del Continente. Ciò include le ricette di White Orchard, Velen, Oxenfurt, Novigrad, Skellige, Toussaint, Beauclair, Kaer Morhen e altro ancora.

Take a culinary journey through the Continent with The Witcher Cookbook — created by Anita Sarna and Karolina Krupecka of @WitcherKitchen & @NerdsKitchen, it includes 80 mouthwatering recipes inspired by the world of The Witcher games!



Pre-order now: https://t.co/RG8os78PRS pic.twitter.com/QPvEK4ipKH