Call of Duty Modern Warfare 2, il cross-play non si può disabilitare su PC e Xbox

Call of Duty: Modern Warfare 2 è ora ufficialmente disponibile, rivelando che solo i giocatori PlayStation attualmente possono disattivare il cross-play nel multiplayer del gioco.

Il cross-play consente ai giocatori su tutte le piattaforme di competere nelle stesse partite, il che può avvantaggiare i tempi di matchmaking dato quanto è grande il pool di giocatori. I giochi con supporto per il crossplay generalmente offrono la possibilità di disattivarlo, dal momento che alcuni giocatori di console potrebbero non voler giocare con i giocatori su PC usando mouse e tastiera, mentre alcuni giocatori su PC preferiscono non giocare con i giocatori su console che hanno la mira assistita.

Per qualche motivo sconosciuto, questa opzione in Modern Warfare 2 è disponibile solo per i giocatori PS5 e PS4, il che significa che i giocatori Xbox e PC sono bloccati nelle lobby di cross-play fino a quando lo sviluppatore Infinity Ward non apporterà una modifica. Questo potrebbe non essere così sorprendente, tuttavia, dato che l'opzione per disattivare il cross-play è stata omessa anche in titoli come Call of Duty: Warzone e Halo Infinite. Va da sé che molti giocatori attraverso i social hanno condiviso il loro disappunto.

Call of Duty Modern Warfare 2 con il suo multiplayer è disponibile oggi, dopo che la campagna del gioco è stata lanciata con una settimana di anticipo per coloro che avevano effettuato il preordine.

Fonte: PSU