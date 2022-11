Call of Duty: Modern Warfare 2 è il miglior lancio della serie con $800 milioni di incassi nei primi tre giorni

Modern Warfare 2 ha "regalato" alla serie Call of Duty il più grande weekend di apertura di sempre in termini di incassi.

Nei suoi primi tre giorni, il gioco ha generato 800 milioni di dollari in tutto il mondo. Secondo i numeri di Activision, si tratta dell'opera di intrattenimento che ha incassato di più in tutto l'anno, più dei film più importanti del 2022, Doctor Strange nel Multiverso della Follia e Top Gun: Maverick messi insieme.

Il precedente record di apertura era detenuto da Modern Warfare 3 del 2011, che ha guadagnato 775 milioni di dollari in tutto il mondo in cinque giorni. L'ultimo gioco ha battuto questo record in soli tre giorni.

"Grazie, giocatori di Call of Duty, per aver reso il lancio di Modern Warfare 2 uno di quelli da record, nonché l'apertura per un'opera di intrattenimento con il più alto incasso dell'anno. È per noi un onore e un privilegio offrire un weekend di lancio così storico ai migliori fan del mondo", ha dichiarato Johanna Faries, direttore generale di Call of Duty.

"Per quanto straordinaria sia stata questa apertura, Call of Duty ha in serbo molto di più. Un livello di supporto senza precedenti per l'universo di Modern Warfare è all'orizzonte e il lancio di Warzone 2.0 è proprio dietro l'angolo. È un momento incredibile per il franchise".

Modern Warfare 2 è uscito la scorsa settimana su console PlayStation, Xbox e PC.

Il lancio, tuttavia, non è stato privo di problemi, ad esempio il proprietario di un hotel di Amsterdam ha minacciato un'azione legale per l'inclusione del suo edificio nel gioco, inoltre è stata segnalata l'impossibilità di rimuovere il crossplay per i giocatori PC e Xbox.

Fonte: Eurogamer.net.