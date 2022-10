Call of Duty “è la saga più venduta su Playstation” e lo si legge su una copertina Xbox

Tramite delle segnalazioni di alcuni utenti condiviso su Twitter scopriamo un buffo ma clamoroso errore di traduzione sulla quarta di copertina dell’edizione canadese della versione Xbox di Call of Duty Modern Warfare II. La frase “il franchise più venduto su Xbox” viene tradotta in francese con “il franchise più venduto su PlayStation”.

Un errore alquanto particolare, nato sicuramente da un refuso del team di traduzione che si è occupato di realizzare la copertina del paese della foglia d’acero, tuttavia molto buffo vista la situazione attuale che riguarda proprio la saga e l’acquisizione da parte di Microsoft di Activision Blizzard, dato che una delle ragioni che sta usando Sony per tentare di bloccare l’accordo riguarda proprio l’importanza che il gioco ha per la PlayStation.

Also, some players who purchased the Xbox physical edition of #MWII in Canada have noticed an error on the box.



"The best selling franchise on Xbox" somehow translated in French to "PlayStation."



(via r/XboxSeriesX) pic.twitter.com/et2kZWRTpO