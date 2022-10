Call of Duty: Modern Warfare 2, un hotel di Amsterdam minaccia un'azione legale per la sua comparsa nel gioco

Un hotel di Amsterdam non è per nulla contento della sua inclusione in Call of Duty e, secondo i media olandesi, sta valutando la possibilità di intraprendere un'azione legale contro lo sviluppatore e publisher Activision Blizzard. Sebbene il Conservatorium Hotel appaia nel gioco con il nome di "Breenbergh", si tratta innegabilmente dello stesso edificio.

"Abbiamo preso nota del fatto che il Conservatorium Hotel è indesideratamente teatro del nuovo Call of Duty", ha dichiarato il direttore dell'hotel Roy Tomassen a de Volksrant. "Più in generale, non supportiamo giochi che sembrano incoraggiare l'uso della violenza. Il gioco non riflette in alcun modo i nostri valori fondamentali e ci rammarichiamo del nostro apparente e indesiderato coinvolgimento".

de Volksrant riferisce che l'hotel sta ancora valutando quali passi intraprendere in seguito. Tuttavia, dalle parole è chiaro che l'hotel non ha escluso un'azione legale.

L'hotel appare sia nella modalità singleplayer che nel multiplayer. Una rapida occhiata alle immagini degli interni dell'hotel di lusso e della mappa di Call of Duty conferma che l'hotel Breenbergh nel gioco è basato sul Conservatorium reale, un edificio del 1800 riprogettato in uno stile estremamente caratteristico di vetro e acciaio per essere utilizzato come hotel a cinque stelle.

L'azione legale può apparire a molti come una leggerezza, ma l'architettura è soggetta a diritti d'autore sia per la legge europea che per quella americana. Essendo un hotel di lusso a cinque stelle, è possibile che i proprietari e i gestori del Conservatorium desiderino avere il controllo assoluto sulla rappresentazione della loro attività.

In passato la legge americana si è schierata dalla parte di Activision per quanto riguarda le rappresentazioni del mondo reale - in particolare l'HMMV utilizzato dalle forze armate americane - ma in Europa le leggi sono molto meno chiare su questioni simili. La rappresentazione di un hotel come scenario è più discutibile dal punto di vista legale rispetto alla rappresentazione di un iconico veicolo militare in un gioco di questo tipo.

Parlando del livello di Amsterdam incluso in Modern Warfare 2, recentemente i fan ne hanno lodato l'incredibile realismo.

Fonte: PCGamer.