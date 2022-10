Call Of Duty: Modern Warfare 2 è il più 'grande' lancio su PlayStation Store di tutti i tempi

Call of Duty: Modern Warfare 2 è stato pubblicato venerdì e ha avuto un enorme lancio su PlayStation. La società ha annunciato che Modern Warfare 2 è diventato il "più grande lancio su PlayStation Store" di tutti i tempi per la serie Call of Duty. Ciò include sia i preordini che le vendite del day-one, ha affermato Sony.

Tuttavia, Sony non ha fornito un numero di vendita specifico per Modern Warfare 2 su PlayStation. Il gioco sembra funzionare bene anche su altre piattaforme, dato che Modern Warfare 2 è al primo posto nell'elenco dei best-seller di Xbox ed è in cima alle classifiche anche su PC tramite Steam.

Le vendite di videogiochi in tutto il settore continuano a orientarsi verso il digitale e lontano dal fisico, quindi è logico che Modern Warfare 2 abbia stabilito questo record sul PlayStation Store. Ricordiamo che il franchise di Call of Duty fa parte di Activision e la società sta per essere acquisita da Microsoft: Phil Spencer e Xbox hanno già ribadito più volte che la serie di giochi rimarrà su PlayStation, anche se l'acquisizione dovesse andare a buon fine.

Modern Warfare 2 non è l'unico nuovo gioco Call of Duty in arrivo quest'anno, poiché Warzone 2.0 uscirà tra poche settimane, il 16 novembre. C'è anche un nuovo titolo Call of Duty: Warzone Mobile in lavorazione.

