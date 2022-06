Tutte le date e gli orari di eventi e conferenze sui videogiochi del 2022: E3 e Summer Game Fest

PlayStation State of Play VR e Terze Parti Ad aprire le danze dell'estate di conferenze ed eventi è stato lo State of Play di casa PlayStation volto a mettere in scena le novità nell'ambito di PSVR2 ma soprattutto con riguardo alle produzioni di terze parti destinate ad arrivare su PS4 e PS5. Protagonisti assoluti dell'evento sono stati Final Fantasy XVI, The Callisto Protocol e Resident Evil 4 Remake. Se volete vedere la lista completa degli annunci vi basta consultare la pagina dedicata a tutti gli annunci dello State of Play

📺 https://t.co/0n9r4IMuax pic.twitter.com/Pvng4UCPja — OTK (@OTKnetwork) May 27, 2022 Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie Asmongold, lo streamer più seguito del pianeta e il fondatore dell'organizzazione di creazione di contenuti e di esport OTK, ha annunciato di recente la nascita della OTK Games Expo, un evento nel quale 30 sviluppatori indipendenti potranno usare il grande palcoscenico della sua live per presentare al mondo le loro opere. Si tratta di piccoli titoli molto promettenti che cercano crowdfunding e che lo riceveranno anche dalla stessa organizzazione OTK. L'evento è il 08/06/20 alle ore 20.00 sul canale Twitch di Asmongold.

Summer Game Fest Opening con Geoff Keighley L'evento di apertura della Summer Game Fest organizzata da Geoff Keighley è ormai uno dei più grandi appuntamenti dell'anno, per certi versi più grande della Gamescon. Anche se Keighley ha detto che quest'anno ci si focalizzerà sul gameplay di giochi già annunciati, sappiate che l'anno scorso a questo evento sono stati presentati ufficialmente: Elden Ring, Tiny Tina's Wonderlands, Death Stranding Director's Cut e tantissimi altri tripla A. L'evento sarà trasmesso su YouTube e Twitch il 09/06/2022 alle 20.00.

Evento Devolver Digital Come ogni anno il pluripremiato publisher indipendente Devolver Digital terrà la sua immancabile conferenza all'insegna dell'ironia e dell'umorismo dissacrante nei confronti del marketing del medium. L'anno scorso, proprio su questo palco, sono stati presentati capolavori del calibro di Inscryption e opere come Trek To Yomi, quindi si tratta senza dubbio di un appuntamento imperdibile. L'evento sarà trasmesso su YouTube e Twitch il 09/06/2022 alle 23.59.

Netflix Geeked Day 5 (A tutto Gaming) Come da tradizione il quinto giorno della Netflix Geeked Week, ovvero il 10/06/2022, su YouTube sarà possibile seguire per tutto il pomeriggio gli annunci che legano la piattaforma di streaming Netflix con il mondo del gaming. L'anno scorso, infatti, abbiamo assistito alla presentazione ufficiale di Arkane, la serie pluripremiata di League of Legends, ma anche a quella della seconda stagione di The Witcher, oltre che a uno sneak peek dell'imminente serie live action dedicata a Resident Evil.

Tribeca Games Showcase Il 10/06/2022 alle ore 21.00 ci sarà la nuova edizione del Tribeca Games Showcase. Questo evento, che non bisogna sottovalutare, è una costola dell'omonimo film festival volta a presentare al pubblico la créme de la créme delle produzioni indipendenti. L'anno scorso ad esempio c'erano KENA: Bridge of Spirits, Sable e Norco, mentre quest'anno lo spazio sarà riservato al DLC di Cuphead, a As Dusk Falls e persino a un grande come A Plague Tale: Requiem.

Future Games Show Anche se il Future Games Show passa spesso in sordina è un appuntamento fisso dell'E3 ormai da anni. Organizzato da GamesRadar, nel corso dell'ultima edizione sui suoi palchi sono stati presentati titoli del calibro di: Life is Strange True Colors, Moonglow Bay, i titoli legati al brand di Warhammer, i videogiochi del Team 17 e tantissime altre opere. L'evento si terrà l'11/06/2022 alle 21.00.

Xbox + Bethesda Showcase Fiore all'occhiello e punta di diamante della Summer Game Fest è l'evento Xbox+Bethesda Showcase: Xbox è l'unica casa che non si è allontanata dalla finestra dell'E3 per sorprendere gli appassionati con un grande appuntamento. Sarà questa l'occasione per vedere il gameplay di Starfield in azione? Riceveremo una data per Forza Motorsport? Forse faranno nuovamente capolino Hellblade 2, Fable 4, e tutti i tantissimi titoli annunciati da Microsoft nel corso degli ultimi anni? Per scoprirlo sintonizzatevi sul Twitch di Eurogamer il 12/06/2022 alle ore 19.00.

PC Gaming Show Il PC Gaming Show è ormai da anni il punto di riferimento per i PC Gamer di tutto il mondo. Se anche voi siete dei master-racer sarete contenti di sapere che la kermesse tornerà con un'edizione 2022, per la precisione il 12/06/2022 alle ore 21:30 su Twitch. L'anno scorso sono stati presentati Dying Light 2, Humankind, Chivalry 2, Vampyre Swansong e tanti altri titoli orientati al mercato PC.

Capcom Showcase Capcom ha recentemente annunciato il suo evento personale! Il 13/06/2022 a mezzanotte italiana andrà in onda sul suo canale Twitch uno showcase volto a presentare tutte le novità di una delle software-house più prolifiche del mondo. Possiamo aspettarci novità riguardo Resident Evil, Street Fighter, Monster Hunter, e magari anche qualche sorpresa inaspettata.

Overwatch 2 Showcase A seguito dell'incredibile ondata di critiche che hanno travolto completamente i forum ufficiali di Blizzard Entertainment e la storica pagina reddit del titolo, dato che la stragrande maggioranza dell community non ha gradito l'operazione Overwatch 2, Blizzard si trova nel difficile compito di dover far cambiare idea ai milioni di persone che fino a questo momento avevano supportato il progetto. Per questo ha organizzato un corposo evento il 16 giugno.

THQ Nordic Game Show Dopo l'incetta di acquisizioni che hanno portato tantissimi studi e brand storici sotto la bandiera di THQ Nordic, era giunto il momento di mettere in scena un evento dedicato. L'Embracer Group ha infatti recentemente acquisito marchi importanti come Tomb Raider e Deus Ex, ed è probabile che proprio questa conferenza sarà sfruttata per presentare le ultime novità non solo di THQ ma anche delle altre entità sotto lo stendardo di Embracer. L'evento sarà il 12/08/2022 alle 21.00.