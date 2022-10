Destiny 2 rimuove i materiali delle destinazioni

Dopo otto anni, il franchise di Destiny ha deciso di allontanarsi dai suoi vari materiali di destinazione: il Filmetallo, i Filamenti di Elio e i Frammenti di Reliquia che individuavi dall'Astore pattugliando i numerosi pianeti della serie.

Alcuni dei nostri primi ricordi di Destiny 1 riguardano proprio il girare in loop per il Cosmodromo per raccogliere Filmetallo, saltando giù dall'Astoer per poi dirigersi verso il nodo successivo. Per migliorare la tua attrezzatura, che a sua volta potenzia il personaggio, nel tempo è stato sempre necessario utilizzare queste risorse e non vogliamo pensare al numero di ore che abbiamo passato a farmarle.

Ora, o meglio a partire dalla prossima stagione 19 di Destiny 2, i materiali stessi non saranno più disponibili per l'acquisizione.

Bungie ha esposto le ragioni del cambiamento nel suo ultimo lungo blog post, che in poche parole si riduce alla necessità di un sistema economico di gioco più semplice. Ci sono troppe cose da collezionare e tenere nel tuo inventario, dice Bungie, specialmente per i nuovi giocatori.

Il blog prosegue discutendo di come la rimozione dei materiali di destinazione ottenibili avrà un impatto su tutto ciò per cui vengono attualmente utilizzati. Ed è molta roba, a dimostrazione del punto di Bungie che queste cose fossero causa di malditesta.

I materiali di destinazione erano una buona fonte di Lumen, la valuta principale di Destiny, se andavi a cercarli. Per combattere questo effetto collaterale, dalla prossima stagione Bungie aumenterà invece la quantità di Lumen guadagnata dagli eventi pubblici.

Le armi che richiedevano questi materiali ora richiederanno in gran parte i frammenti leggendari, mentre diverse mod per lo Spettro incentrate sull'acquisizione dei materiali verranno rimosse. Anche i venditori di destinazione come il buon vecchio Devrim verranno modificati.

Qualsiasi Filmetallo e altri materiali rimanenti rimarranno nel tuo inventario fino a nuovo avviso in modo da poterli vendere/utilizzare come preferisci - o, forse, solo per consentire di tenere alcune Foglie di Filmetallo come ricordo del passato.