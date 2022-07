Destiny 2, come farmare Foglie d'Argento e Ceneri d'Argento

Le Foglie d'Argento di Destiny 2 sono una risorsa introdotta nel Solstizio 2022.

Questo tipo di oggetto può essere reperito in tutto il sistema solare, da playlist dedicate fino persino a determinate attività di pattuglia.

Le foglie d'argento raccolte possono essere trasformate in cenere d'argento per potenziare l'armatura dell'evento o per acquistare nuovi pezzi da Eva Levante per effettuare nuovi roll delle statistiche.

Imparando come farmare le foglie d'argento in modo efficace, puoi massimizzare i tuoi guadagni dall'evento.

Come ottenere Foglie d'Argento e Ceneri d'Argento in Destiny 2

Foglie d'argento e Cenere d'argento sono risorse collegate durante l'evento del Solstizio 2022, durante il quale si guadagnano Foglie d'argento dal completamento delle attività, quindi si trasformano in Cenere d'argento completando l'attività Festival dei falò.

Dato che la quantità di Ceneri d'Argento ottenute cambia in base ai tuoi progressi durante una sessione del festival dei falò (più volte il falò viene ravvivato, più Foglie d'Argento vengono trasformate) vale la pena avere quante più Foglie d'Argento possibile per massimizzare i tuoi guadagni .

Guadagnerai cinque ceneri d'argento per ogni singola foglia d'argento trasformata. Ad esempio, se accendi il falò 20 volte (che è la quantità massima possibile in una singola sessione), trasformerai 20 foglie d'argento, ottenendo 100 ceneri d'argento.

Quindi, prima di iniziare una sessione dell'evento, dovresti trovare un bel po' di foglie d'argento. Le foglie d'argento vengono rilasciate al completamento di alcune attività con l'armatura dell'evento equipaggiata, dalle attività delle playlist agli eventi planetari. Questi includono:

Assalti

Crogiolo

Azzardo

Eventi pubblici e pattuglie

Cala la notte

Missioni campagna

Operazioni

Rescissioni

Altari del tormento

Sfide dell'eternità

Pozzo cieco

La quantità di Foglie d'argento che guadagni varia in base al tipo di attività: gli eventi pubblici e le missioni di pattuglia danno circa tre Foglie d'argento, le attività delle playlist di base garantiscono circa cinque Foglie d'argento, le missioni Rescissione circa sette e le attività più impegnative o più lunghe sono più vicine a 10 -15.

Consigli sul farm di Foglie d'Argento

Il metodo di farm più veloce consiste nel completare la seconda missione della campagna Witch Queen, Investigazione. Questa può essere completata abbastanza rapidamente una volta che conosci il percorso - entro 10-15 minuti - e se vuoi "farmare" ancora più velocemente, puoi raggiungere un checkpoint appena prima della conclusione che ti consente di completarla più e più volte, guadagnando 14 foglie d'argento ogni volta.

Questo "farm" richiede un altro membro del Fireteam e più classi per essere più efficace, ma fino a quando non sarà sistemato resta il metodo più efficate. Puoi vedere i dettagli su come funziona tramite il seguente video di Cheese Forever su YouTube:

Una nota riguardo quanto sopra è che le sfide dell'evento del Solstizio 2022, che ti premiano con oggetti di potenziamento dell'armatura e Biglietti Evento, ti chiedono di ruotare tra una varietà di attività e destinazioni. Quindi, sebbene il metodo di farm di cui sopra sia il migliore se vuoi ottenere rapidamente Foglie d'argento, avrai bisogno di ruotare tra varie attività.

Cap massimo di Foglie d'Argento e Ceneri d'Argento

Come per tutte le risorse di Destiny 2, c'è un limite a quante puoi tenerne in qualsiasi momento.

Le foglie d'argento e la cenere d'argento non sono diverse: i cap sono i seguenti:

Massimo foglie d'argento: 100

100 Massimo ceneri d'argento: 500

Puoi vedere quante foglie d'argento hai nella schermata dell'inventario, mentre le quantità di ceneri d'argento sono visualizzate unicamente esaminando i potenziamenti delle armature dell'evento.

Questo è particolarmente importante in quanto se superi il limite, non otterrai più quelle risorse. Bisogna fare attenzione, perché se completerete il festival dei falò mentre avete 500 ceneri d'argento, le foglie saranno consumate ma non otterrete le ceneri!