Destiny 2 arriva su Epic Games Store con il pacchetto 30° anniversario totalmente gratuito

Come si poteva immaginare, l'evento dedicato a Destiny 2 è stato un sequele intensa di novità, non solo per quanto riguarda il futuro del franchise ma anche per quelle piccole cose che ampliano ancor di più il già numeroso pubblico del titolo targato Bungie.

Destiny 2 arriva come skin per Fortnite e Fall Guys ma sopratutto su Epic Games Store con il nuovo pacchetto 30° anniversario rilasciato in maniera totalmente gratuita. Inoltre, le grandi espansioni verranno rese gratuite per tutte le piattaforme per una settimana, come Oltre la Luce, per cui i giocatori di Stadia, Xbox, PlayStation e PC potranno accedere a questi DLC.

Bungie dunque prosegue un percorso di espansione verso nuovi store, dopo essere stato esclusiva per Battle.net nel 2017, anno di debutto. Nel 2019 è arrivato su Steam e lo scorso anno su Microsoft Store. Giunto su Epic Games Store a questo punto mancherebbero solo Steam Deck e soprattutto Nintendo Switch. Ma vista la nuova linfa di Sony, l'espansione totale del brand sembra cosa vicina.

Fonte: TheVerge