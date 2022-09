Disney & Marvel Games Showcase un leak avrebbe svelato la sua durata

Negli ultimi anni sia Marvel che, soprattutto, Disney, hanno visto il grande potenziale che stanno avendo nell'industria dei videogiochi, grazie ai grandi franchise che hanno in loro possesso. Ogni volta vediamo come entrambe le società scommettano di più su videogiochi con noti sviluppatori.

Quindi ora, per scoprire di più sul futuro dei videogiochi di entrambi i marchi, questa sera potremo goderci un evento congiunto. Anche se, qualche settimana fa, sono trapelati diversi giochi Marvel, come uno di Black Panther e un altro di Iron Man sviluppato da EA, è stato anche detto che Skydance Media e il gioco Marvel di Amy Hennig ci avrebbero portato a rivivere la seconda guerra mondiale, dove Capitan America e Black Panther si unirebbero per sconfiggere le forze dell'Hydra. Insomma i rumor sono tanti e verranno confermati o smentiti proprio stasera.

Sappiamo che l'evento inizierà alle 22:00 orario italiano: ma quanto durerà? Anche se non è stato annunciato ufficialmente, l'account PlayStation Games Size potrebbe aver risposto alla domanda. Secondo l'account, la durata dell'evento è di "23 minuti e 22 secondi".

🚨 Disney & Marvel Games Showcase Duration : 23m 22s pic.twitter.com/sbgNIUeSL1 — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) September 8, 2022

Se sarà vero o no lo scopriremo comunque questa sera: noi di Eurogamer seguiremo la diretta, pertanto rimanete sintonizzati con noi per tutte le novità che verranno condivise.

A proposito: i ricordiamo che è ora disponibilev in offerta l'abbonamento a Disney+ a solo 1,99 euro per un mese. Approfittatene!