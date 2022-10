Ecco la lista dei giochi che potrebbero scomparire per sempre insieme a Google Stadia

Con la chiusura di Google Stadia, ormai prevista ufficialmente per il 18 gennaio 2023, l'azienda ha anche staccato definitivamente la spina al suo Store digitale, lasciando diversi titoli e sviluppatori senza una piattaforma di riferimento.

Ma c'è un elemento che in pochi hanno preso in considerazione, ovvero quali sono i videogiochi presenti esclusivamente su Google Stadia che in seguito alla chiusura potrebbero scomparire definitivamente e non essere più disponibili per l'acquisto per nessun giocatore.

Ecco la lista stilata da Kotaku. Si tratta di:

Hello Engineer

PixelJunk Raiders

Outcasters

Pac-Man Mega Tunnel Battle

Gylt

Se è possibile che alcuni di questi titoli vi dicano poco, è perché PixelPunk Raiders fu un roguelike recensito piuttosto negativamente, mentre Outcasters un brillante videogioco competitivo che tuttavia non trovò mai successo tra il pubblico. Di contro, Pac-Man Mega Tunnel Battle era un'interessante twist battle-royale legato alla storica formula originale.

Discorso diverso per Hello Engineer, ambientato nello stesso universo del famosissimo Hello Neighbour, ma soprattutto per Gylt, la prima esclusiva di Google Stadia e da molti considerata la migliore opera originale a vedere luce sulla piattaforma di Google. Il destino di queste opere è ancora incerto, ma è possibile che prima della chiusura definitiva possano trovare rifugio su altre piattaforme, magari proprio su PC o addirittura su Xbox Game Pass. La preservazione dei videogiochi, del resto, è sempre importante.