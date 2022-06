Fall Guys ha raggiunto i 20 milioni di giocatori

Fall Guys: Ultimate Knockout è diventato free to play da poco ed il successo è stato immediato. Come riportato dagli sviluppatori infatti, il gioco ha raggiunto i 20 milioni di giocatori nelle prime 48 ore di disponibilità, sfociato in un sovraccarico di utenti sui server.

Mediatonic ha voluto ringraziare i suoi utenti festeggiando il risultato con un tweet.

MASSIVE THANK YOU TO ALL WHO HAVE STUMBLED



We reached an incredible 20 million players in the first 48 hours of Free For All! 🙌



...see you this weekend my beans! pic.twitter.com/uCUN8Kx5wt — Fall Guys... FREE FOR ALL! 👑 (@FallGuysGame) June 25, 2022

20 milioni di giocatori sono cifre da capogiro per questo gioco che già in passato aveva dimostrato di poter fare grandi numeri ma che da un po' di tempo era in dichiarata fase calante. Sicuramente il passaggio su Nintendo Switch e Xbox ha aiutato a questa esplosione del titolo ma più di tutto ha fatto, ovviamente, l’aggiunta del free to play.

Il titolo sembra nato per poter essere giocato da tutti gratuitamente. Si offre infatti a sfide davvero divertenti e di breve durata che anche un casual gamer può godersi fino in fondo, data la bassa complessità del gioco. Attenzione che per bassa complessità non intendiamo bassa difficoltà. Questo rilancio permetterà a Mediatonic di espandere ancora di più il gioco aggiungendo nuove mappe e nuovi giochi.