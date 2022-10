Fallout: New Vegas 2 esiste? Obsidian dice la sua mentre festeggia i 25 anni del franchise

Su Twitter di Obsidian Entertainment ha pubblicato gli auguri per il 25° anniversario del marchio Fallout. Nonostante l'allegra occasione, i rappresentanti dello studio hanno deciso con una frase di raffreddare le aspettative dei giocatori riguardo Fallout: New Vegas 2.

“Felice 25° anniversario dell'originale Fallout! È un marchio le cui radici hanno contribuito a plasmare noi e il mondo che amiamo veramente. Prima che qualcuno lo chieda, abbiamo le mani occupate in questo momento, quindi no" si legge nel tweet.

La dichiarazione si riferisce a domande su Fallout: New Vegas 2 che sorgono praticamente in ogni possibile occasione. I creatori hanno chiarito che attualmente hanno molti altri progetti in cantiere e nel prossimo futuro non intendono nemmeno perseguire la continuazione del successo del 2010.

Happy 25th Anniversary to the original Fallout! A franchise whose roots helped form us and a world we truly love.



And before anyone asks, our plates are pretty full right now, so no. 😘 https://t.co/f8gHiWb6xv — Obsidian (@Obsidian) October 10, 2022

Fallout: New Vegas è considerato uno dei migliori, se non il migliore, gioco della serie tra i fan del franchise, e non dovrebbe sorprendere che il tema del sequel ritorni come un boomerang. Inoltre, sia lo studio Obsidian responsabile di New Vegas che il proprietario del marchio Fallout - Bethesda - ora appartengono a Microsoft, il che rende i sogni dei giocatori più vicini che mai.

Fonte: Dexerto