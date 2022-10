God of War Ragnarok avrà cinque modalità di difficoltà

Santa Monica Studio ha offerto alcune informazioni sulle modalità di difficoltà di God of War Ragnarok in una sessione Q & A su Discord.

A differenza di God of War del 2018, il gioco è dotato di cinque modalità di difficoltà, e la nuova aggiunta si colloca tra la modalità storia e la modalità bilanciata. Il precedente titolo era dotato delle difficoltà Give Me a Story, Give Me a Balanced Experience, Give Me a Challenge e Give Me God of War.

Le modalità di difficoltà di God of War Ragnarok sono state modificate e il titolo in uscita è dotato delle seguenti modalità di difficoltà:

Give Me a Story

Give Me Grace

Give Me Balance

Give Me No Mercy

Give Me God of War

Mentre Give Me No Mercy è simile a Give Me a Challenge di God of War 2018, Give Me Grace - la nuova modalità - dovrebbe essere più indulgente della modalità Balance, in quanto i nemici non attaccheranno i giocatori con la stessa frequenza. Gli sviluppatori hanno apportato alcune modifiche a questa modalità che aiutano i giocatori a gestire le angolazioni della telecamera in modo da non doversi preoccupare dei nemici che li attaccano da vari lati.

In generale, le difficoltà più elevate sono state modificate per rendere i nemici più intelligenti. Questa volta i giocatori potranno scendere da Give Me God of War se lo trovano troppo difficile. Tuttavia, non potranno tornare indietro se dovessero cambiare idea.

Fonte: PlayStation LifeStyle.