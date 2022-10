God of War Ragnarok ecco la data in cui scadrà l'embargo e verranno pubblicate le recensioni

I codici di gioco di God of War Ragnarok hanno iniziato a farsi strada nelle varie testate giornalistiche e i giocatori saranno lieti di notare che sia le anteprime che le recensioni saranno pubblicate molto prima del lancio del gioco. Se God of War Ragnarok è entrato in fase Gold un mese prima dell'uscita, la distribuzione dei codici di gioco ci conferma ancora di più che il titolo non subirà nessun rinvio.

Come ha dichiarato Jordan Middler di VGC, possiamo aspettarci che le anteprime inizieranno a essere trasmesse in diretta alle 15:00 il 21 ottobre, mentre le recensioni complete saranno pubblicate giovedì 3 novembre alle 17:00.

Mancano quindi pochi giorni prima di poter assistere ad una nuova anteprima del gioco. Rimanete come sempre sintonizzati con noi per tutti i dettagli che arriveranno nei prossimi giorni su uno dei titoli più attesi dai giocatori.

We'll also be posting a preview of the game on Friday, October 21, 2022, at 6:00AM PDT / 9:00AM EDT / 2:00PM BST / 3:00PM CEST. pic.twitter.com/ubc2adyqf0 — Jordan Middler (@JordanMiddler) October 17, 2022

Vi ricordiamo che God of War Ragnarok sarà disponibile su PS4 e PS5 dal 9 novembre.

Fonte: MP1ST