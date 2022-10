God of War Ragnarok quanto durerà? Tom Henderson avrebbe svelato la lunghezza

Il mese prossimo, i giocatori si imbarcheranno nella seconda e ultima avventura di Kratos nella mitologia norrena. God of War Ragnarok prepara i giocatori a combattere altri potenti nemici e l'ultimo report dell'insider Tom Henderson si focalizza sulla possibile durata del gioco.

Ovviamente dovrebbero arrivare informazioni specifiche su God of War Ragnarok nel prossimo futuro, ma abbiamo già appreso un dettaglio molto interessante. Tom Henderson di Insider Gaming ha parlato nel dettaglio del gioco e, secondo le fonti, il titolo dovrebbe fornire un gameplay di circa 40 ore.

Tolta la trama principale che dovrebbe durare 20 ore e 3 ore e mezzo circa di filmati in game, il restante tempo, ovvero 16 ore più o meno, garantirebbe puro gameplay esplorativo. Un'esperienza simile a God of War del 2018 ma più ampliata.

Per adesso questa informazione non è stata confermata, pertanto possiamo prenderlo ancora come rumor. Pochi giorni fa invece è stata annunciata la data di pre-load del gioco e della fine dell'embargo delle recensioni.

