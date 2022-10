Google Stadia chiude ma che fine farà il suo controller? I fan chiedono di sbloccarlo

La settimana scorsa Google ha dichiarato che a partire da gennaio del prossimo anno chiuderà il suo servizio Stadia. La notizia arriva con un po' di sorpresa, dato che solo due mesi fa la società aveva dichiarato che Stadia non sarebbe stato chiuso.

Ad ogni modo, oltre alla chiusura del servizio streaming resta l'incognita dei controller che i giocatori hanno acquistato per accedere a Stadia. Che fine faranno? Nelle FAQ del sito ufficiale di Stafia si legge: "La maggior parte degli acquisti hardware effettuati direttamente da Google non potrà essere restituita".

In seguito a questa dichiarazione, i fan di Stadia stanno chiedendo di aggiornare e sbloccare i controller in modo che possa essere utilizzato di nuovo una volta interrotto il servizio. Il controller contiene funzionalità Bluetooth e Wi-Fi ma non può essere collegato ad altre console o PC.

Per adesso Google non ha detto ancora nulla a riguardo, ma la richiesta degli utenti di sbloccare il Bluetooth del controller è forte. Non ci resta che attendere e vedere se la società andrà incontro a chi possiede questo controller.

Fonte: Eurogamer