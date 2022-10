Microsoft: l'antitrust 'cita Sony 57 volte e i consumatori 10 volte' nei documenti

La discussione sull'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft sta continuando, con l'antitrust UK che si dice preoccupata per questa operazione e che nei suoi documenti afferma che si minerebbe la concorrenza. La paura dell'antitrust UK è che Microsoft renda esclusivi giochi come Call of Duty, portando così i giocatori PlayStation a dover continuare a giocare sulla piattaforma Xbox.

Microsoft ha risposto a tutte le preoccupazioni dell'ente inglese con una serie di documenti che sono stati condivisi online, dimostrando inoltre che il CMA sembra stia appoggiando Sony e non i consumatori.

In uno stralcio di documento condiviso dall'account Twitter SenjutsuSage si legge che "il CMA ha citato per 57 volte Sony, mentre solo 10 volte i consumatori", lasciando così intendere che l'antitrust UK si preoccupa più per la società.

Microsoft is user lawyer speak to outright suggest a pro Sony bias or conflict of interest present as it relates to Sony.



CMA is so much more interested in protecting Sony that they mention Sony 57 times and consumers 10 times. 5 to 1. Like Game Pass' growth since 2020 vs PS+😅