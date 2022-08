Activision a lavoro ad un Brawler Multiplayer con Crash Bandicoot

Durante un podcast, Jez Corden ha rivelato che è in sviluppo in Activision un brawler multiplayer con Crash Bandicot, con il nome in codcie “Project Lava”. Jez ha potuto visionare un video del gioco in azione, e a quanto pare il gioco è più simile a Plants vs Zombie: Garden Warfare, con combattimenti in 3D che lo rendono diverso da quanto visto nella saga di Smash Bros.

Jez ha inoltre affermato di aver visto il video almeno 6 mesi fa, e non è a conoscenza dello stato di sviluppo attuale del titolo. Tuttavia facendo speculazione ha ipotizzato la presenza di altri personaggi provenienti dalle maggiori IP di Activision Blizzard, Come Spyro. Ha inoltre comparato il gioco a Bleeding Edge, Il gioco sarà più basato su obbiettivi e sul fare punti per avere successo. Non è per forza un gioco di combattimenti, ma i personaggi saranno dotati di abilità particolari, come quella di far apparire le cose.

Sempre stando alle sue dichiarazioni, è un genere di gioco mai visto prima. Lui spera di poter vedere presto altri video, ma non crede che potranno essere resi pubblici in quanto si tratta di una versione Alpha del gioco. Sembra inoltre che lo studio che si sta occupando di Project Lava sia stato dirottato su Call of Duty per poter permetterne la uscita nella data di rilascio promessa. Poi gli sviluppatori potranno concentrarsi di nuovo su questo progetto che Activision potrebbe svelarci in un futuro prossimo.

Già qualche giorno fa i Toys For Bob hanno pubblicato una immagine che lasciava presagire il rilascio di qualche nuovo gioco con protagonista Crash Bandicoot. Che sia proprio questo brawler? speriamo di scoprirlo presto.

Fonte: Twistedvoxel