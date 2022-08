Crash Bandicoot: Toys For Bob sta lavorando ad un nuovo titolo?

Lo studio Toys For Bob sta facendo parlare di sé recentemente. Il motivo? L'ultimo post pubblicato su Twitter potrebbe indicare che il team sia al lavoro su un nuovo gioco.

L'immagine pubblicata sul social cinguettante mostra la lista di videogiochi che Toys For Bob ha creato nel corso degli anni. Se ci riferiamo alla qualità, questo studio ci ha recentemente portato il ben accolto Crash Bandicoot 4, un gioco uscito nel 2020, ma da allora sappiamo molto poco dello studio Toys For Bob, soprattutto a stanno lavorando o a quale progetto stanno collaborando.

Se guardiamo con attenzione questa immagine possiamo vedere un elenco, in cui c'è il numero di giochi su cui hanno lavorato, ma la cosa migliore sul post è che c'è un'icona numerata con il numero 18 che ha tre punti interrogativi e lascia la porta aperta a un possibile nuovo gioco in fase di sviluppo.

Thanks for playing along, how many did you guess correctly? Ya know, it's pretty convenient we have more wall space to cover... 😉 pic.twitter.com/g4A5hkAHk3