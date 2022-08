Alone in the Dark si prepara a tornare: un leak svela le prime immagini e la box art

THQ Nordic presenterà il suo showcase questa sera alle 21 italiane e questa settimana sono iniziate a circolare voci su un reboot di Alone In The Dark. Questo avviene dopo che THQ Nordic ha acquisito i diritti del gioco alcuni anni fa.

In vista dell'atteso annuncio, su Resetera sono trapelate informazioni sul reboot, oltre alla box art e a diversi screenshot.

Si dice che il gioco si svolgerà negli anni Venti nel profondo sud degli Stati Uniti e renderà omaggio al gioco classico nato negli anni Novanta. Dovrete combattere mostri, risolvere enigmi e scoprire un importante segreto. I primi screenshot sembrano piuttosto buoni e potete vederli più in basso.

"Orrore psicologico e southern gothic si incontrano in questa rivisitazione del classico survival-horror Alone in the Dark. Questa lettera d'amore al gioco cult degli anni '90 vi farà vivere una storia tanto sinistra quanto memorabile attraverso gli occhi di uno dei due protagonisti. Nei panni di Edward Carnby o Emily Hartwood, esplorerete le varie ambientazioni, combatterete i mostri, risolverete gli enigmi e scoprirete la terribile verità sulla villa di Derceto..."

"Nel profondo sud degli Stati Uniti, durante gli anni '20, lo zio di Emily Hartwood scompare. Accompagnata dal detective privato Edward Carnby, va alla sua ricerca nella villa di Derceto, un manicomio psichiatrico dove si aggira... qualcosa. Incontrerete strani occupanti, regni da incubo, mostri pericolosi e solleverete il velo su una malvagia cospirazione. Alla confluenza tra realtà, mistero e follia, l'avventura che vi attende può minare le vostre certezze. Di chi vi fiderete, a cosa crederete e cosa farete dopo?".

