Alone in the Dark sta per tornare? Lo suggerisce un insider

Alone in the Dark sta per tornare? Al momento non possiamo rispondere con sicurezza a questa domanda, ma un insider ha suggerito il possibile ritorno della serie.

L'insider in questione è The Snitch, che su Twitter ha riportato una frase che viene pronunciata da Edward Carnby nel film di Alone in the Dark del 2005.

La frase recita: "La paura del buio è ciò che tiene in vita la maggior parte di noi".

Che questa frase sia un suggerimento per un nuovo gioco della serie dopo Alone in the Dark: Illumination del 2015?

Come forse saprete, la serie è nata nel lontano 1992 grazie al designer Frédérick Raynal, che si è occupato solo del primo gioco della trilogia originale. In seguito sono arrivati Alone in the Dark: The New Nightmare, il reboot Alone in the Dark e, come già detto, Alone in the Dark: Illumination.

Being afraid of the dark is what keeps most of us alive. — The Snitch (@insider_wtf) August 9, 2022

Per chi non lo sapesse, la serie ora è nelle mani del publisher THQ Nordic e la compagnia ha in programma un evento per il 12 agosto. La speranza è che in questa data possa arrivare qualche novità sulla serie, soprattutto dopo il suggerimento dell'insider.

Che ne pensate?

