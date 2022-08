Assassin's Creed Infinity ambientato in Persia è l'incredibile progetto in Unreal Engine 5 di un fan

Unreal Engine 5 è da qualche tempo disponibile per coloro che vogliono provare il nuovo motore grafico e molti artisti hanno creato ambientazioni davvero interessanti.

Tra questi c'è lo YouTuber TeaserPlay il quale ha creato alcuni video concept per i fan di giochi popolari, tutti in esecuzione sul nuovo motore di gioco di Epic e, a giugno, lo YouTuber aveva pubblicato un concept trailer di Assassin's Creed Infinity ambientato in Giappone.

Ebbene, dopo due mesi l'artista ora ha pubblicato un nuovo concept con sempre protagonista Assassin's Creed Infinity, ma questa volta con un'ambientazione dell'Antica Persia, mostrando così ai fan le origini degli Hashashin. Nel video che potete visionare di seguito sono stati ricreati monumenti storici, tra cui Persepoli, la tomba di Ciro il Grande e molti altri. Per il personaggio principale, il creatore ha utilizzato Aguilar de Nerha, il maestro assassino e mentore della Confraternita degli Assassini spagnola, come descritto nel film Assassin's Creed del 2016.

Attualmente non sappiamo ancora nulla dell'ambientazione di Assassin's Creed Infinity, ma probabilmente Ubisoft svelerà qualcosa di più a settembre quando si terrà il suo evento.

Fonte: Wccftech