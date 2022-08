Assassin's Creed Valhalla, dataminer scopre un'armatura di Iron Man e una di Thanos

I dataminer di Assassin's Creed Valhalla hanno scoperto due set di armature nei file del gioco: Iron Man e Thanos. Entrambi hanno un design unico per renderli più simili ad AC, come Iron Man con cappuccio rosso, mentre Thanos ha due guanti che assomigliano appunto ai Guanti dell'Infinito.

Non è nemmeno solo un set di armature cosmetiche, poiché questo set di Iron Man sembra consenta di sparare un raggio laser blu dal petto quando attivate l'abilità Battlecry.

L'armatura di Iron Man include anche due spade, una cavalcatura e un corvo, con una variante bianca molto simile a uno Stormtrooper, come evidenziato nel video di AndyReloads che potete visionare di seguito. Tuttavia, queste skin non sono state annunciate e non possono essere trovate nel negozio in-game, quindi non è chiaro quando arriveranno.

Il set di Thanos è chiamato "Master of Elements" e viene fornito con un'armatura ispirata a Thanos. Si ottengono anche due guanti d'oro con gemme luminose: un nuovo vantaggio speciale e un'abilità si attivano ogni dieci secondi quando una gemma si illumina, dandovi un vantaggio per aiutarvi nei combattimenti.

Anche se per adesso non sappiamo quando questi set di armature arriveranno all'interno di Valhalla, il nuovo DLC gratuito Forgotten Saga è uscito il 2 agosto, aggiungendo una modalità di gioco roguelite. Eivor viene inviato a Niflheim, il Regno dei Morti, per combattere le orde di non morti di Loki.

Fonte: DualShockers