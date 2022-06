Baldur’s Gate: Dark Alliance 2 re-release arriva su PC e Console in estate

Baldur’s Gate: Dark Alliance 2, il gioco cult action-rpg arriva su PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Playstation 4, Playstation 5 e Nintendo Switch con il supporto al 4k durante la prossima estate.

Ecco a voi un nuovo trailer del gioco

Tutte le versioni supportano la co-op in locale, in più la versione Steam contiene il remote play ed è verificata per Steam Deck. La versione originale del gioco è uscita nel lontano 2004 per PlayStation 2 e Xbox, 3 anni dopo il lancio del primo titolo della saga.

Fonte: Eurogamer.net