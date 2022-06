Battlefield 2042: ecco finalmente la tanto agognata Stagione 1

Mesi e mesi di lavoro hanno portato DICE a produrre finalmente la Stagione 1 di Battlefield 2042, con un nome che si sposa bene con contesto: Ora Zero. Sarà questo corposo aggiornamento a definire se l'FPS vivrà ancora o se verrà messo in pausa come avvenuto già per la modalità Hazard Zone.

Disponibile dal 9 giugno la nuova e prima stagione presenterà una nuova mappa (Exposure), un nuovo Specialista, nuove armi e mezzi. Ewelina Lis, sarà la nuova Specialista, "una rinomata assassina eccezionalmente abile nell'individuare e distruggere veicoli terrestri e aerei corazzati." Altre introduzioni sono le nuove cannoniere RAH-68 Huron e YG-99 Hannibal e la balestra Ghostmaker R10che permetterà di scegliere tra munizioni normali, leggere, pesanti ed esplosive. Da non dimenticare il fucile BSV-M Marksman, ideale per i combattimenti a media distanza e un nuovo lanciagranate per fumogeni. Insomma, ci siamo finalmente. Oltre le aggiunte vi saranno diversi correttivi che dovrebbero portare il titolo molto vicino all'idea originale del team. Vi lasciamo con il trailer.