Battlefield 2042 si aggiorna alla versione 4.1 preparandosi alla Stagione 1

La travagliata storia di Battlefield 2042 sta forse per avere una conclusione, nel bene o nel male. Dopo numerosi feedback dalla community e altrettanti update, ci avviciniamo al rilascio della Stagione 1, vero crocevia del titolo. Per l'occasione ecco un nuovo update che porta l'FPS DICE alla versione 4.1, in arrivo domani 19 maggio.

Tra le novità, troviamo novità alla quality of life e aggiornamenti all'equilibrio di gioco, come il depotenziamento della SG-36 di Boris, riduzione del rinculo delle armi di supporto (ma con conseguente diminuzione dei benefici dati dai gadget) e molto altro.

Update 4.1 for #Battlefield2042 goes live across all platforms tomorrow (19/5) at 08:00 UTC ✅



It's a zero-downtime update so you'll be good to jump in and play once you have it downloaded 🎮



Update Notes: https://t.co/t75GIOLdTS pic.twitter.com/95Dore6tEG — Battlefield Direct Communication (@BattlefieldComm) May 18, 2022

Questo ci porta al più grande aggiornamento del titolo, la Stagione 1, che arriverà all'inizio di giugno. DICE è pronta a mostrare in ogni dettaglio quali saranno le novità, che dovranno essere davvero importanti per recuperare il terreno perso. Lo sviluppo di Battlefield 2042 ovviamente proseguirà in ogni caso ma se le cose non dovessero migliorare potrebbe essere preso in considerazione un suo abbandono.

