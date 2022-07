Battlefield 3 a tutto realismo grazie ad una mod in arrivo questa settimana

Battlefield 3 per i fan è probabilmente il miglior gioco in assoluto nella serie FPS di punta di DICE, ed ora sta per subire una revisione completa questa settimana, grazie a un'enorme mod realistica che introduce grafica dinamica, gameplay rielaborato e server multiplayer che supporta oltre 100 giocatori.

Frutto di oltre sette anni di lavoro, Battlefield 3: Reality Mod sembra più un remake creato dai fan che una semplice mod, poiché migliora e si basa praticamente su ogni aspetto dell'originale del 2011. Sviluppato da un enorme team di contributori, finanziato tramite Patreon e guidato da un certo Stefan Roos, il progetto è stato inizialmente ispirato dalla famosa mod Project Reality lanciata per Battlefield 2 nel 2006.

L'intenzione è quella di "incoraggiare i giocatori a cooperare e pianificare le proprie azioni, oltre a impegnarsi in un'analisi tattica e strategica del campo di battaglia". A tal fine, è prevista un'intera tabella di marcia di funzionalità rivoluzionarie per Reality Mod dopo il lancio della versione 0.1 il 17 luglio. Alcuni di questi sono vaghi, come le modifiche alla velocità di movimento e alla gestione delle armi, ma altri affrontano direttamente la visione di aumentare il gioco tattico e ponderato, come rimuovere la possibilità di spawn sui compagni di squadra e introdurre mappe più grandi, un HUD minimalista e canali VoIP basati sulla prossimità.

La mod stessa è gratuita, ma per usarla dovrete avere una copia legittima e acquistata di Battlefield 3, poiché il client di installazione, Venice Unleashed, funziona solo se è in grado di verificare che si possiede il gioco tramite EA Origin.

Fonte: Eurogamer