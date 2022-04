Bugsnax sta per arrivare anche su Xbox e Switch, annunciata la data di uscita del DLC 'The Isle of Bigsnax'

Presto più giocatori parleranno di Bugsnax, poiché Young Horses ha annunciato che il gioco sarà portato su più piattaforme il 28 aprile con l'espansione The Isle of Bigsnax recentemente annunciata che arriverà lo stesso giorno per nessun costo aggiuntivo.

Bugsnax arriverà presto su Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Windows 10 e Steam per la prima volta e Xbox ha anche confermato che gli abbonati a Xbox Game Pass saranno in grado di tuffarsi nel gioco al day one. I porting segnano la fine dell'esclusività per console PlayStation 4 e 5 del gioco iniziata quando è stato lanciato alla fine del 2020. Il gioco era stato lanciato anche su PC tramite Epic Games Store.

Il contenuto aggiuntivo The Isle of Bigsnax aggiunge un nuovo capitolo alla storia principale di Bugsnax, offrendo da tre a quattro ore di missioni aggiuntive e segreti da scoprire. L'avventura principale otterrà anche nuovi contenuti con l'aggiornamento, tra cui la capanna del giocatore a Snaxburg da decorare a sua scelta, nuove missioni da ciascuno degli altri personaggi e altro ancora.

Ricordiamo ancora una volta che Bugsnax ed il suo DLC arriveranno oltre che su PC e PlayStation, anche su Nintendo Switch e Xbox il 28 aprile.