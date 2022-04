Xbox Game Pass, arrivano nuovi giochi nella seconda metà di aprile

Microsoft ha rivelato diversi nuovi titoli in arrivo su Xbox Game Pass, PC Game Pass e Xbox Cloud per la seconda metà di aprile.

Alcuni di questi giochi verranno lanciati nel servizio di abbonamento al day one, come ad esempio Research and Destroy e Bugsnax, che fa il suo debutto su Xbox dopo essere stato lanciato per PS5 e PC nel 2020.

Il blog ufficiale rivela inoltre che sarà in espansione anche il numero di titoli Ubisoft offerti dal servizio. Nei prossimi due mesi, Assassin's Creed Origins entrerà a far parte della libreria per cloud, console e PC tramite l'app Ubisoft Connect, così come anche For Honor: Marching Fire Edition arriverà su PC tramite Ubisoft Connect.

Ecco la lista dei titoli in arrivo o già disponibili su Xbox Game Pass:

F1 2021 (Cloud) EA Play - disponibile oggi

Need for Speed Hot Pursuit Remastered (Cloud) EA Play - disponibile oggi

Turnip Boy Commits Tax Evasion (Cloud, Console, e PC) ID@Xbox - disponibile oggi

7 Days to Die (Cloud, Console, e PC) ID@Xbox – 26 aprile

Research and Destroy (Console e PC) – 26 aprile

Bugsnax (Cloud, Console, and PC) ID@Xbox – 28 aprile

Unsouled (Console and PC) ID@Xbox – 28 aprile

Fonte: Xbox Wire