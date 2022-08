Call of Duty 2023 non ci sarà? Activision pubblicherà nuovi contenuti 'premium' per i giochi esistenti

Call of Duty 2023 potrebbe essere stato rinviato, ma poiché Activision pubblica il suo ultimo rapporto sugli utili, prevedendo un successo su larga scala sia per Modern Warfare 2 che per Warzone 2, lo studio afferma anche che il prossimo anno arriveranno comunque contenuti CoD aggiuntivi.

Rapporti di febbraio affermavano che Activision aveva ufficialmente rinviato il lancio di un gioco Call of Duty nel 2023, citando sia la sottoperformance di Call of Duty: Vanguard, sia lo sviluppatore Treyarch che si era trasferito per assistere lo sviluppo di un imminente gioco free-to-play come motivi per rinunciare a un nuovo capitolo per la prima volta dal 2004.

Warzone 2, la nuova versione del Battle Royale di Activision, dovrebbe essere lanciata nel 2022, con Modern Warfare 2 già confermato per il 28 ottobre. Tuttavia, nella sua ultima chiamata sugli utili, Activision afferma che altri contenuti di Call of Duty sono previsti per l'immediato futuro, incluso il 2023.

"L'attesa è incredibile per Call of Duty: Modern Warfare 2, previsto per il lancio su console e PC il 28 ottobre", afferma la società. "Una nuovissima esperienza di Call of Duty: Warzone 2.0, strettamente integrata con il gioco premium, verrà lanciata come estensione dell'universo di Modern Warfare entro la fine dell'anno. In tutto l'ecosistema Call of Duty, i team sono ben posizionati per supportare questi lanci con operazioni live sostanziali, continuando anche lo sviluppo di nuovi contenuti premium pianificati per il 2023 e oltre".

Detto così quindi, sembra non ci siano piani per un nuovo Call of Duty nel 2023, ma sembra che i giocatori di certo non rimarranno a bocca asciutta per quanto riguarda i contenuti in arrivo sui giochi esistenti.

Fonte: VGC