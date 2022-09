Call of Duty Modern Warfare II: tutto dall'evento incentrato sul multiplayer

Tante novità sul multiplayer di Call of Duty Modern Warfare II, all'evento Next, incentrato anche su Warzone (di cui parleremo successivamente). Si parte da un pesante lavoro sulla telecamera, connessa all'arma e proiettili che escono dall'arma una. Attenzione alla fisica e alle animazioni per regalare feedback più accurati. Ad esempio, sporgersi o scalare degli ostacoli ora sarà molto più fluido con animazioni dedicati, con il team che ha confessato che il tutto deriva dallo studio dei concorrenti.

Nuovo trailer multiplayer con tutte le novità previste per il nuovo capitolo, in grado di regalare un feeling molto diverso rispetto gli ultimi capitoli, anche perché si potrà nuotare e non è cosa da poco.

Ci saranno infatti combattimenti acquatici, anche non mezzi dedicati, con fiumi e fonti d'acqua che non sono più accessori estetici. Si potrà anche sparare sott'acqua e utilizzare la stessa per nascondersi, con un attento studio dei fluidi.

Quest per spingere i giocatori nel multiplayer, una serie di progressioni con ricompense. C'è stato un interessante studio sul comportamento dei giocatori durante le partite, in modo adeguare le novità proprio a tutti, persino ai camper.

C'è anche un po' de "L'Aereo più Pazzo del Mondo", con una speciale esca gonfiabile in modo da confondere e distrarre i giocatori avversari. Ma il nuovo Gunsmith 2.0 ha ovviamente preso gran parte dell'attenzione, con lo sblocco di accessori generali, in modo di poterli inserire su qualsiasi arma, personalizzando l'arma con totale libertà. Ogni arma praticamente, può diventare qualcos'altro in base alle esigenze del giocatore.

Con dei preset dedicati, è possibile cambiare set anche in tempo reale durante la partita, adattandosi a qualsiasi situazione. La varietà sembra proprio non mancare. Novità anche sulle mappe, molto più grandi rispetto i precedenti capitoli, ma lontano da concetto di Battle Royale, almeno in parte. Si è cercato equilibrio tra azione ed esplorazione, con maggiore varietà d'ambientazione, anche grazie all'acqua citata precedentemente.

Oltre alle mappe 6vs6, esiste anche Invasion con IA in grado di riempire i buchi in caso mancassero giocatori. Tra le missioni disponibile in multiplayer, potremo salvare gli ostaggi, in stile Rainbow Six Siege, in cui non solo di dovrà eseguire il salvataggio ma anche difendere il punto di estrazione. Tornano anche le Special Ops, una co-op in cui si può giocare in maniera asimetrica all'interno della mappa, ma ulteriori informazioni arriveranno solo successivamente.

Confermata anche la telecamere in terza persona, in cui è possibile vedere tutto il lavoro effettuato sulle animazioni, con telecamere specifiche per gli interni per evitare ogni tipo di ostacolo. Infine, solo per i giocatori PlayStation arriva una speciale skin da samurai "Oni Operator", con un background narrativo.