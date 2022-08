Call of Duty Modern Warfare 2 svela 'Farm 18' la nuova mappa multiplayer

Infinity Ward e Activision Blizzard hanno pubblicato un nuovo video via Twitter su Call of Duty: Modern Warfare 2 dove possiamo dare un primo sguardo a Farm 18, una delle nuove mappe disponibili al suo lancio.

Ricordiamo che la beta multiplayer del sequel di Call of Duty: Modern Warfare arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC per tutto il mese di settembre.

"Farm 18 è nata dall'idea che ci piaceva la mappa della struttura di Shoot House, quindi abbiamo cercato di pensare a strutture di addestramento nascoste", ha affermato Geoff Smith, direttore della progettazione della mappa multiplayer di Modern Warfare 2.

Nello stesso video pubblicato, viene anche spiegato che gli sviluppatori dovevano gestire la quantità di fogliame sulla mappa in modo che i giocatori non avessero l'impulso di nascondersi tra i cespugli e di non spostarsi da quella posizione all'accampamento. Eccovelo di seguito.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Vi ricordiamo che Call of Duty Modern Warfare 2 sarà disponibile su PC e console il 28 ottobre.