Call Of Duty: Modern Warfare 2 in nuovi leak che confermerebbero la modalità ispirata a Escape From Tarkov

Alcuni dettagli del prossimo Call of Duty: Modern Warfare 2 sono trapelate grazie a un evento privato con i giocatori della NFL.

Activision ha invitato i Los Angeles Rams a giocare a una prima versione dello sparatutto multiplayer questa settimana, con il risultato che alcuni giocatori hanno mostrato contenuti che devono ancora essere annunciati ufficialmente, prima di eliminare i loro tweet, sostituendoli con scatti generici di banner di eventi.

Nulla può mai essere veramente cancellato da Internet, tuttavia, quindi i fan di Call of Duty ansiosi di alcune nuove informazioni su Modern Warfare 2 hanno salvato e analizzato le immagini. Il primo di questi è un'inquadratura della lobby del gioco, che mostra un layout simile ai più recenti giochi Call of Duty.

Il dettaglio più interessante, tuttavia, è un'inquadratura sfocata della schermata di selezione della modalità di gioco. Non è possibile distinguere quasi nulla, tranne la parola DMZ. Questa sarebbe la modalità di gioco che si dice sia simile a Escape from Tarkov.

🚨 BREAKING #MW2 NEWS 🚨



The first image of a multiplayer lobby in #ModernWarfare2 has been posted and quickly deleted by NFL player Cameron Dicker on his Instagram.



It appears the LA Rams are getting to play the game right now! pic.twitter.com/bcZzcWp0Du — ModernWarzone (@ModernWarzone) August 3, 2022

You can see a tiny bit of MW2 gameplay in this video from LA Rams player Quentin Lake. #MW2 #ModernWarfare2 pic.twitter.com/rtbsEHJmrI — ModernWarzone (@ModernWarzone) August 3, 2022

Another picture of Modern Warfare 2 multiplayer has been leaked, this one seems to show the rumored DMZ mode. #MW2 #ModernWarfare2 pic.twitter.com/10BgraKv7K — ModernWarzone (@ModernWarzone) August 3, 2022

Ovviamente, questo non conferma al 100% nessuna di queste voci, ma almeno verifica che la modalità effettivamente esiste. Fino a quando Infinity Ward non lo rivelerà ufficialmente, tuttavia, non lo sapremo con certezza.

