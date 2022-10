Call of Duty Modern Warfare II: Pogba e Neymar saranno due operatori?

Activision ha inserito spesso personaggi del mondo reale nei suoi Call of Duty. E dopo aver visto personaggi di ogni settore nel gioco, a questo giro toccherà al calcio e per la precisione Neymar e Pogba, almeno stando a quanto riportato da un leak molto credibile che riporta la presenza anche di Leo Messi fra le star del PSG scelte per essere inserite nel gioco.

Neymar Junior e Pogba sono noti, oltre per le loro carriere con PSG e Juventus e le rispettive nazionali, anche per amare spassionatamente per gli sparatutto. Ci vengono mostrate inoltre le prime due immagini di quelli che dovrebbero essere gli operatori con le fattezze dei due giocatori, mentre per ora non v’è traccia di quella dedicata alla “Pulce” Leo Messi, che tuttavia potrebbe arrivare in un prossimo futuro.

Pogba and Neymar in the new Call of Duty 🎮 pic.twitter.com/uN4A5mXhQY — ESPN FC (@ESPNFC) October 27, 2022

Call Of Duty Modern Warfare II è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Voi cosa ne pensate di questi crossover? Li apprezzate o li trovate fuori luogo? Fatecelo sapere nei commenti.

