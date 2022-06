Call of Duty Modern Warfare 2 per PS4 e Xbox One costerà 80€

Call of Duty Modern Warfare 2 arriverà anche in versione PS4 e Xbox One.

Questa potrebbe essere una buona notizia per chi ancora non è riuscito a mettere mano su PS5 e Xbox Series X/S, tuttavia le versioni old-gen del gioco costeranno come quelle next-gen, ovvero 80 Euro in versione digitale.

Sugli store di PlayStation e Xbox, non sono presenti delle versioni PS4 e Xbox One esclusive, questo perché Call of Duty Modern Warfare 2 sarà venduto in un bundle che comprende le versioni PS5/PS4 e Xbox Series X/S/ Xbox One.

La Vault Edition del gioco costerà 109,99 Euro, mentre quella base 79,99 Euro.

Normalmente, i giocatori si aspetterebbero un prezzo più basso per le versioni PS4 e Xbox One (con l'opzione dell'upgrade next-gen a pagamento) ma, per quanto riguarda Call of Duty Modern Warfare 2, sembra non sarà così.

Non è però da escludere che delle versioni esclusive per PS4 e Xbox One siano aggiunte più avanti sugli store. E' anche possibile che le versioni old-gen fisiche siano vendute a un prezzo più basso.

Call of Duty: Modern Warfare 2 arriverà il 28 ottobre e, fino alla data di lancio, potrebbero esserci delle modifiche ai prezzi delle versioni PS4 e Xbox One.

