Call of Duty Modern Warfare 2 arriverà anche su Steam? Maggiori informazioni tra qualche giorno

Una versione Steam di Call of Duty: Modern Warfare 2 sembra essere stata condivisa da Valve, suggerendo che una lunga tradizione di esclusività per PC su Battle.net verrà abbandonata.

Il titolo Call of Duty più recente attualmente disponibile su Steam è Call of Duty: WW2 del 2017. Questo perché l'editore di Call of Duty, Activision Blizzard, ha il suo negozio chiamato Battle.net, dove ha pubblicato le sue versioni per PC esclusivamente negli ultimi anni. Tuttavia, un nuovo tweet dall'account Twitter ufficiale di Steam suggerisce che potrebbe cambiare quest'anno con Call of Duty: Modern Warfare 2.

Steam ha twittato l'annuncio sul reveal che si terrà l'8 giugno di Call of Duty: Modern Warfare 2 con un paio di occhi, ed è difficile immaginare cos'altro potrebbe essere se non una versione Steam del gioco. Qui di seguito potete dare uno sguardo al tweet.

Ad ogni modo, ne sapremo di più l'8 giugno alle 19:00 ora italiana. Rimanete sintonizzati con noi per tutte le novità che verranno condivise.

Fonte: Polygon