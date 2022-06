Call of Duty Modern Warfare 2 arriverà su Steam dal day one

Come accennato nella news precedente su reveal ufficiale di Call of Duty: Modern Warfare 2, l'ultimo capitolo del franchise arriverà anche su Steam già dal 28 ottobre, giorno della sua uscita. Questo rappresenta un ritorno importante, visto che Call of Duty mancava dallo store Valve dal 2017, anno di WWII.

Ovviamente Battle.net rimarrà operativo e fondamentale per Activision ma l'arrivo anche su Steam prefigura nuovi piani per il publisher. Non sembrano esserci piani per il momento per l'arrivo anche su Epic Games Store e benché meno, su Xbox Game Pass.

Il reveal di oggi ha dato modo di conoscere tantissimi dettagli sul titolo ma anche sul nuovo Warzone 2 che sarà strettamente legato a Modern Warfare 2. Molto probabilmente lo vedremo all'opera in una o più conferenze nei prossimi giorni.