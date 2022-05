Call of Duty Modern Warfare II mostrato con teaser trailer e data d'uscita!

Era chiacchierato da tempo, con tanti leak che ne hanno anticipato alcune caratteristiche ma finalmente ci siamo: Call of Duty: Modern Warfare II è stato ufficialmente svelato, con un teaser trailer in grado di mostrare artwork, logo e nulla più. Di sicuro, non hanno badato a spese.

"La Task Force 141 fa il proprio atteso ritorno con una squadra internazionale di iconici veterani che comprende il capitano John Price, Simon 'Ghost' Riley, John 'Soap' MacTavish, Kyle 'Gaz' Garrick e il Colonnello Alejandro Vargas delle Forze speciali messicane"

Questo è il testo che accompagna il video, ma non c'è altro. Un'altra informazione interessante però ce l'abbiamo ed è la data d'uscita. Il remake di Modern Warfare II arriverà infatti il 28 ottobre, su console e PC. Ovviamente, almeno sino a quando l'acquisizione di Activision-Blizzard da parte di Microsoft non sarà conclusa, non lo vedremo sul Game Pass.

Da come si vocifera, è probabile che il reveal del gameplay sarà il mese prossimo e coincidenza vuole che proprio a giugno si svolga il Summer Game Fest ma anche, lo show Xbox. Non manca molto insomma.

Fonte: GameInformer