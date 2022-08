Call of Duty: Modern Warfare 2 ha ora tre date di uscita

Activision sta cambiando la sua strategia per quanto riguarda il lancio di Call of Duty: Modern Warfare 2. Per la prima volta nella serie, coloro che effettueranno il preordine avranno accesso anticipato alla campagna di Modern Warfare 2 il 20 ottobre, una settimana intera prima del lancio ufficiale del gioco, previsto per il 28 ottobre.

Oltre all'accesso anticipato alla campagna, il pre-ordine comporta altri vantaggi:

Fino a una settimana di accesso anticipato alla campagna completa di Modern Warfare II

Accesso al gioco completo il 28 ottobre

Accesso anticipato alla Open Beta

Final Judgement Bundle: Accesso immediato alla skin leggendaria per l'operatore "Deathknell" e al Blueprint leggendario per l'arma "Bloodthirsty" da utilizzare in Vanguard e Warzone.

Il programma rispecchia l'approccio che concorrenti come EA hanno adottato per incentivare i pre-ordini e i programmi di iscrizione. I membri Xbox Game Pass Ultimate o EA Play possono ad esempio giocare a una prova di 10 ore di Madden 23 senza acquistare il gioco.

Activision, dunque, sta estendendo la definizione di "data di uscita". Modern Warfare 2 ora ha essenzialmente tre giorni di uscita:

Uno per la campagna (20 ottobre)

Uno per il multiplayer (28 ottobre)

Uno per il sequel di Warzone che arriverà poco dopo il lancio ufficiale di MW2 (data sconosciuta).

Le uscite scaglionate sono una tecnica efficace per sostenere l'hype in un periodo più lungo, ma forse chi si butterà nell'accesso anticipato il 20 ottobre rimarrà deluso. giocare Modern Warfare e non trovare due terzi del gioco non sembra un inizio entusiasmante.

Che ne pensate?

Fonte: PCGamer.