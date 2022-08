Call of Duty Modern Warfare 2 avrà la tecnologia XeSS di Intel al lancio, confermando l'arrivo delle nuove GPU entro pochi mesi

Con il forte calo di prezzo delle GPU e qualche rinvio, l'attesa per le nuove Arc Alchemist di Intel si è forse un po' smorzata, ma ormai ci siamo. Nel frattempo infatti ha debuttato la nuova A380, la piccola della casa, con prestazioni equiparabili a una GTX 1650.

Ovviamente si attendono i pezzi da novanta e a questo punto, non manca molto. La conferma arriva dalla stessa Intel anche se in maniera indiretta, con la notizia che il nuovo Call of Duty Modern Warfare 2 avrù la tecnologia proprietaria di upscaling XeSS già al lancio. E se il nuovo CoD arriva il 28 ottobre, è facile fare due conti.

Questo significa insomma che le nuove schede video Intel arriveranno entro un mese e mezzo, ma abbiamo anche una lista su dove questa interessante tecnologia apparirà, in diretta concorrenza con il DLSS Nvidia:

Arcadegeddon

Ghostwire Tokyo

Vampire Bloodhunt

Ghostbusters Spirits Unleashed

Naraka Bladepoint

Super People

Gotham Knights

DioField Chronicles

Dolmen

Chivalry II

Redout II

The Settlers

Death Stranding: Director’s Cut

The Rift Breaker

Hitman III

CHORVS

Shadow of The Tomb Raider

Anvil Vault Breakers

Fonte: Videocardz