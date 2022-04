Capcom Fighting Collection: annunciata una data d'uscita molto vicina

Capcom ha annunciato la data d'uscita ufficiale della Capcom Fighting Collection, un enorme contenitore al cui interno risiedono dieci picchiaduro storici: troviamo Darkstalkers: The Night Warriors, Night Warriors: Darkstalkers' Revenge, Vampire Savior: The Lord of Vampire, Vampire Hunter 2: Darkstalkers' Revenge, Vampire Savior 2: The Lord of Vampire, Red Earth, Cyberbots: Fullmetal Madness, Super Gem Fighter Mini Mix, Super Puzzle Fighter II Turbo e Hyper Street Fighter II.

Disponibile dal 24 giugno, questa collezione è sicuramente rivolta ai nostalgici ma bisogna ricordare che alcuni di questi sono giocati ancora oggi, anche in alcuni tornei dedicati. D'altro canto è un ottimo modo per ripercorrere la storia di uno dei generi più longevi del mercato videoludico, viste le pietre miliari presenti al suo interno.

A tutti i fan delle gemme, i guerrieri notturni amanti del chiaro di luna e i full metal fighters: Capcom Fighting Collection arriva il 24 giugno 2022.



Pre-ordina ora per ottenere una combo di bonus! pic.twitter.com/HOHf4XHRS3 — Capcom Italia (@CapcomItalia) April 11, 2022

Nel frattempo sono anche aperti i pre-order che permetteranno di ottenere diversi bonus, come ad esempio 18 tracce musicali remixate e nuove illustrazioni. Vi lasciamo con il trailer: