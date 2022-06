Crash Bandicoot potrebbe tornare con un nuovo Crash Bash

Sembra che sia in fase di sviluppo un nuovo gioco di Crash Bandicoot, secondo Jez Corden di Windows Central, che ha rivelato la notizia nell'ultimo episodio di Xbox Chaturdays. L'insider e giornalista ha suggerito che il gioco potrebbe fare la sua comparsa al prossimo Xbox Showcase.

Nel video più in basso (a partire dal minuto 1:29:08), Corden afferma che il nuovo Crash Bandicoot sarà una sorta di titolo multigiocatore per quattro giocatori, facendo ipotizzare un nuovo Crash Bash.

"Penso che potremmo vedere un altro Crash Bandicoot", ha detto Corden. "Non sarà solo un nuovo Crash Bandicoot, sarà un Crash Bandicoot multiplayer. È quasi un brawler per quattro giocatori, ma orientato a Crash".

Questa sembra un'ottima notizia per i fan che sono rimasti delusi dopo che lo scorso aprile è emersa la notizia che praticamente tutti gli sviluppatori di Activision, tra cui Toys for Bob, si erano trasformati in studio di supporto per Call of Duty. Il team, che ha resuscitato con successo il franchise di Crash Bandicoot, ha il compito di lavorare su Warzone. Tuttavia, gli annunci di lavoro emersi lo scorso dicembre hanno suggerito che Toys for Bob stava lavorando anche a progetti diversi da Call of Duty.

Per quanto riguarda la questione se il nuovo Crash Bandicoot arriverà o meno sulle piattaforme PlayStation, considerando che lo sviluppo sembra essere già in corso prima della chiusura dell'accordo tra Microsoft e Activsision, è probabile che il gioco sarà multipiattaforma, anche se con alcuni vantaggi per i possessori di Xbox, come il lancio su Game Pass al day one.

Fonte: PlayStation LifeStyle.