Cyberpunk 2077 tra espansioni, DLC e multiplayer. La diretta Night City Wire ha una data

Il futuro di Cyberpunk 2077 sarà svelato la prossima settimana da CD Projekt Red in una diretta streaming speciale.

Come annunciato oggi, un nuovo episodio di Night City Wire debutterà la prossima settimana martedì 6 settembre alle 17:00 orario italiano. Gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 hanno in genere utilizzato queste trasmissioni per annunciare nuove funzionalità di gioco e approfondire alcuni aspetti di esso, e sembra che sarà così la prossima settimana.

Qualunque sia il futuro di Cyberpunk 2077, è probabile che finalmente ne sentiremo parlare durante questo Night City Wire. "Cosa c'è di nuovo in Cyberpunk 2077" sarà annunciato durante questo speciale showcase, quindi potremmo finalmente saperne di più sul DLC per giocatore singolo su cui CD Projekt Red ha lavorato dal lancio di Cyberpunk 2077.

Choooom! There's something new on the horizon – a special episode of Night City Wire!



We will talk about our upcoming anime Cyberpunk: #Edgerunners and what's next for #Cyberpunk2077.



See you on Tuesday, September 6th at 5 PM CEST