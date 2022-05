Cyberpunk 2077 con la nuova espansione permetterà di accedere a zone bloccate di Night City?

Cyberpunk 2077 è sicuramente un pezzo di storia dei videogiochi, anche se per almeno l'80% per fatti negativi. CD Projekt Red ci ha provato e continua a provare a rimediare il disastroso lancio, tra patch riparatorie chilometriche e una nuova espansione (l'unica purtroppo) che potrebbe risolvere numerosi problemi di accessibilità al alcune aree, tra cui Night City.

In Cyberpunk infatti, nonostante fossero presenti infrastrutture funzionanti, il loro accesso rimaneva precluso e se escludiamo i vari bug e glitch, non c'era alcuna possibilità d'accedervi. La nuova espansione dovrebbe risolvere il tutto, permettendo ad esempio di poter entrare nello Sports Dome o nella Combat Zone.

Queste informazioni fanno parte di un leak spuntato fuori su Reddit (ma rimosso immediatamente) e si aggiungono al contenuto effettivo del DLC: sette missioni principali, focus su un personaggio chiamato Songbird e poco spazio per Johnny Silverhand. Come detto, sarà l'unica espansione per questo titolo, un vero peccato visto l'incredibile potenziale che forse vedremo davvero in un eventuale sequel.

Fonte: VG247