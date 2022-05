Cyberpunk 2077 in un leak che avrebbe svelato potenziali dettagli sull'espansione

Un dataminer afferma di aver trovato i sottotitoli per un'imminente espansione di Cyberpunk 2077 nella patch di febbraio che ha portato il travolgente gioco open world di CD Projekt alla versione 1.5. Un archivio contenente file di testo, per lo più di dialoghi in inglese ma alcuni in polacco, è stato caricato su più subreddit.

Attenzione! Potenziali spoiler, non proseguite se non volete rovinarvi la sorpresa!

All'interno dell'archivio ci sono cartelle chiamate "quest" e "open_world", la seconda delle quali ha sottocartelle per "fixers", "mini_world_stories", "scene", "street_stories" e "world_encounters". Il testo delinea una trama e le relative missioni secondarie che iniziano con V che si infiltra nella Zona di combattimento, un'area di Night City che non era stata esplorata in precedenza in Cyberpunk 2077.

Il fizer è un netrunner che usa il nome Songbird che entra nella testa di V e sostituisce temporaneamente Johnny Silverhand, il che sembra un modo conveniente per spiegare l'assenza di Keanu Reeves. Presumibilmente riportarlo nella cabina di registrazione anche per un DLC considerevole non varrebbe il costo.

Non solo, ma ci sono anche file relativi ai finali di Cyberpunk 2077, suggerendo la possibilità di sbloccarne diversi. Anche se sembra tutto legittimo, dobbiamo pensare che potrebbe anche essere un estratto di un vecchio work in progress che potrebbe essere già cambiato drasticamente. La prima grande espansione per Cyberpunk 2077 arriverà entro il 2023.

Fonte: VGC