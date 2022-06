Cyberpunk 2077 otterrà una modalità Transmog in futuro? CD Projekt RED stuzzica i fan

Cyberpunk 2077 è un gioco che da quando è uscito è migliorato costantemente. CD Projekt Red dopo il lancio disastroso ha pubblicato una serie di patch che hanno risolto i problemi più gravi. L'aggiornamento 1.5 ha portato tutta una serie di miglioramenti e correzioni, ma non ha ancora introdotto una caratteristica molto richiesta che i fan chiedono a gran voce: un sistema di Transmog.

I giocatori vogliono cimentarsi con lo stile piuttosto che con la sostanza in Cyberpunk 2077, e molti di loro sono stufi di non poter indossare l'attrezzatura migliore senza sembrare "Arlecchino". Questo sentimento è stato espresso dall'utente di Twitter Ren Okage, che afferma di non voler tornare su Cyberpunk 2077 "finché non avrà un sistema di transmog". Questo commento è stato rapidamente seguito dall'account Twitter ufficiale di Cyberpunk 2077 che ha semplicemente risposto con l'emoji "occhi".

Non solo, ma anche il Quest Director di Cyberpunk 2077 - Pawel Sasko - ha risposto al commento di Okage con l'emoji "occhi", alludendo al possibile annuncio di un altro aggiornamento in arrivo per il gioco in cui potrebbe essere incluso un sistema di transmog.

👀 — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 7, 2022

Ovviamente, questa non è una conferma, ma è improbabile che Sasko e l'account Twitter ufficiale di Cyberpunk 2077 reagirebbero in questo modo se non avessero qualcosa in cantiere.

