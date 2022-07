Cyberpunk 2077 dal suo lancio il valore di CD Projekt RED è crollato del 75%

Il valore delle azioni di CD Projekt RED è sceso del 75% dall'uscita di Cyberpunk 2077. Secondo Business Insider Poland, il disastroso lancio di Cyberpunk 2077 ha ridotto il valore dell'azienda da circa 40 miliardi di złoty (8.366 milioni di euro) a meno di 10 miliardi di złoty (2.087 milioni di euro).

Questo calo di valore della società responsabile di The Witcher lo riporta a cifre che non si vedevano dal 2017. La notevole perdita di valore di CD Projekt significa che, curiosamente, ora la società di videogiochi polacca più preziosa è Techland (creatori di Dying Light), il cui valore attuale è di circa 10,6 miliardi di złoty (2,22 miliardi di euro) e continua ad aumentare dopo il successo lancio di Dying Light 2: Stay Human.

Nonostante il calo di valore, la società mantiene la sua posizione come una delle più grandi società della Borsa di Varsavia e non sembra essere in pericolo di chiusura. Tuttavia, la situazione mostra che deve essere più attenta in futuro, poiché il fallimento di un singolo progetto potrebbe rivelarsi un colpo ancora più duro per le sue prospettive future.

Dopo Cyberpunk 2077, CD Projekt RED sta lavorando ad un nuovo capitolo di The Witcher il cui motore grafico sarà Unreal Engine 5.

Fonte: Eurogamer